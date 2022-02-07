Mütalaada sanıkların sırf Çinkitaş'ın acı çekmesinden zevk duymak için öldürdükleri öne sürüldü. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise suçlamayı kabul etmedi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş katıldı. Duruşmada müşteki avukatı Hasan Kocabey ve sanık avukatları da yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Hande Çinkitaş'ın bıçakla öldürüldüğünün tespit edildiği ve bıçağın kesici kısmından alınan sürüntü örneklerinde elde edilen DNA profilinin majör yoğunlukta sanık Nezih Çinkitaş'a ait olduğuna dair rapor geldiği belirtildi.



Acı çekmesinden zevk aldıkları için öldürdüler: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Acı çekmesinden zevk duydukları için öldürdüler

Evin kapısının zorlanmadığı kaydedilen mütalaada, tanık beyanlarına göre Hande Çinkitaş ile üvey annesi Şehnaz Çinkitaş'ın arasının bozuk olduğu da ifade edildi. Mütalaada maktul Hande Çinkitaş'ın eve girdiği 8.30-8.50 sıralarından sonra eve giren başka birinin tespit edilemediği, Çinkitaş'ın eve girmesi sonrası sanıkların birlikte hareket ederek Çinkitaş'ın başına önce çekiçle vurduğu, ardından bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldıkları iddia edildi.

Mütalaada sanıkların sırf Hande Çinkitaş'ı öldürmek için ve Çinkitaş'ın acı çekmesinden zevk duymak için öldürdükleri öne sürüldü.

Acı çekmesinden zevk aldıkları için öldürdüler: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Mütalaada sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş'ın "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Müşteki avukatı Hasan Kocabey, mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için süre talep etti. Sanık avukatları da mütalaayı kabul etmediklerini kaydederek savunma hazırlamak için süre istedi.

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'Şaşkınım beraatimi talep ederim'

Söz verilen tutuksuz sanık Nezih Çinkitaş, "Mütalaaya katılmıyorum. Olay hafta içiydi. 1984-2020 tarihleri arasında esnaf olarak aynı yerde çalıştım. Haftanın 6 günü fiili çalışan birisiyim. Beraatimi talep ederim" dedi.

Tutuksuz sanık Şehnaz Çinkitaş ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "O dönemde her vaktimiz sorgulandı, gece de sorgulandık. Bana emniyet yetkilileri herhangi bir suçlama yönetmedi. 2020 Kasım'da da aynı şey söylendi. Şaşkınım, beraatimi talep ederim" şeklinde konuştu.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında konutu terk etmemek şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

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İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de 4 Ocak 2001'de Hande Çinkitaş'ın öldürüldüğü anlatılıyor. İddianamede Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında "Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürmeö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İddianamede olayda kullanılan bıçakta Nezih Çinkitaş'ın parmak izine rastlanmadığı ancak 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş'ın yoğun olarak DNA profilinin tespit edildiği belirtiliyor.

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FOTOĞRAF 13 Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, bünyesinde kurulu laboratuvarlar ve kullandığı gelişmiş teknoloji ile aydınlatılmamış olaylarda soruşturmacı birimlere yardımcı oluyor. Adli vakaların çözümlenmesinde \"fiziki antropoloji ve adli osteoloji\" yöntemlerini kullanan Kriminal Daire Başkanlığı birimleri, yaptıkları antropolojik incelemelerle kimliklendirme çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.<br><br> Herhangi bir vakada bulunan iskelet ya da kemik parçalarının öncelikle bir insana ait olup olmadığını belirleyen ekipler, sonrasında ise insana ait olduğu tespit edilen kemiklerden yola çıkarak kişinin cinsiyet, yaş ve boy uzunluğunu belirliyor.<br><br> Laboratuvarlara son 5 yılda gelen 3 bin 863 kemik ve iskelet parçası uzman ekip tarafından incelendi.<br><br> Kafatasına göre yüzlendirme<br><br>Antropoloji laboratuvarlarında tanınmaz hale gelmiş vakalar ile kayıp kişilerin kimlik tespitlerinin yapılmasında \"yeniden yüzlendirme\" metoduna da başvuruluyor. Ekipler, kendilerine ulaştırılan kafataslarına yaptıkları yüzlendirme ile kayıp kişinin gerçek yüzüne yüksek oranda benzeyen bir profil elde ediyor. Ortaya çıkan eşkal, kişinin kimliğinin tespitinde büyük kolaylık sağlıyor. 2018'den bugüne kadar 203 vakada yeniden yüzlendirme yapıldı. Antropoloji laboratuvarlarında bir taraftan yeniden yüzlendirme yapılırken, diğer taraftan da kayıp çocuk ve erişkinlerin bulunması amacıyla iskelet üzerinde kimliklendirmeye yönelik incelemelerle kolluk kuvvetleri ile adli makamlara ekspertiz hizmetleri veriliyor.<br><br> Çocuğun kaybolduğu ana ilişkin fotoğraflar üzerinden inceleme yapan ekipler, zaman ilerledikçe yüze ait oran ve orantılardaki değişikliği hesaplayarak kayıp kişinin mevcut haline yüksek oranda yakın fotoğraflar elde ediyor. Bunun sonucunda fotoğrafı güncellenen kayıp kişinin bulunması kolaylaşıyor. Söz konusu yöntemle 2018-2022 tarihlerinde toplam 548 adli yaşlandırma yapıldı. Tanınamaz hale gelen cesetlerin kimlikleri 'yeniden yüzlendirme' ile belirleniyor Karmaşık cinayetler aydınlatılıyor: Tanınamaz hale gelen cesetlerin kimlikleri 'yeniden yüzlendirme' ile belirleniyor Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı antropoloji laboratuvarında bir taraftan tanınmaz hale gelmiş cesetlerin kafataslarına "yüzlendirme" diğer taraftan kayıp çocukların bulunması için "adli yaşlandırma" yapılarak olaylar aydınlatılıyor. BiP'te paylaş

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