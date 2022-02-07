Gündem Önce boğdular sonra ateşe verdiler İzmirdeki korkunç valiz cinayetinin sebebi belli oldu
İZMİR

Önce boğdular sonra ateşe verdiler: İzmir’deki korkunç valiz cinayetinin sebebi belli oldu

İzmir’in Buca ilçesinde beş gün önce yol kenarında ateşe verilen valizin içerisinden çıkan ceset ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan üç zanlının ifadelerinde, maktul Metin Çetinkaya’nın bir süre önce otomobilini sattığını ve cinayeti otomobil satışından elde ettiği paralar için işlediklerini söyledikleri öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Önce boğdular sonra ateşe verdiler: İzmir’deki korkunç valiz cinayetinin sebebi belli oldu
Sattığı otomobilin parası için öldürüp, valizde ateşe vermişler.
Önce boğdular sonra ateşe verdiler: İzmir’deki korkunç valiz cinayetinin sebebi belli oldu
DHA
Sattığı otomobilin parası için öldürüp, valizde ateşe vermişler.

Olay, 1 Şubat saat 21.00 sıralarında Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyol kenarındaki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti.

Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

İHA

Kimliği belli oldu

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testi sonucunda, öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya (40) olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya’nın acı haberi, Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki ailesine haber verildi.

Cinayeti para için işlemişler

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma çerçevesinde, olaya karıştıkları ileri sürülen Velat Ç. (29), Hakan M. (34) ve Hakan M.’nin eski eşi Kübra T. (35), Jandarma Dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

İfadeleri ortaya çıktı

Gözaltına alınan zanlılardan Kübra T.’nin ifadesinde cinayeti Velat Ç.’nin tek başına işlediğini söylediği öğrenildi. Diğer zanlı Hakan M.’nin de ifadesinde aynı şeyleri söylemesi üzerine Velat Ç., çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Olayın kendi evinde gerçekleştiğini söyleyen Velat Ç., Metin Çetinkaya ve diğer şüphelilerle birlikte evde alkol aldıklarını, Çetinkaya’nın otomobilini sattığını söylemesi üzerine cinayeti planladıklarını, daha sonra Çetinkaya’yı boğarak öldürdükten sonra valize koyduklarını, valizi de yol kenarına atıp ateşe verdiklerini söylediği öğrenildi.

İHA

Maktulün hesabından para çekmişler

  • Cinayeti itiraf eden Velat Ç.’nin sorgusunda, öldürdükleri Metin Çetinkaya’nın hesabından 9 bin 500 lira para çektiklerini, yakalanmamaları halinde hesaptan yine para çekeceklerini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılardan Velat Ç.’nin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan 5 ayrı suç kaydı, Kübra T.’nin de yağma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak
GÜNDEM
İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak

İzmir’de vahşet: Yol kenarında yanan valizden erkek cesedi çıktı
GÜNDEM
İzmir’de vahşet: Yol kenarında yanan valizden erkek cesedi çıktı

İzmir'de korkunç cinayet: Yanmış valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
FOTOĞRAF 10
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Buca ilçesinde, 1 Şubat Salı akşamı saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş, İzmir çevreyolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında bir valizin yandığı görüldü. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Title
VALİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI<br><br>Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan jandarma ekipleri, valizde yanmış bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.
Title
Bölgeye gelen olay yeri ekipleri, incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu, cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Valizden çıkartılan cesedin 40'lı yaşlarda olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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KİMLİĞİ BELİRLENDİ<br><br><br>Adli Tıp'ta yapılan çalışmalar neticesinde öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya'ya ait olduğu tespit edildi.
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Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), Çetinkaya'yı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Title
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Title
İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
Title
Title
İzmir'de korkunç cinayet: Yanmış valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
İzmir'in Buca ilçesinde, 4 gün önce yol kenarında ateşe verilen valizden yanmış erkek cesedi çıktı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, cesedin servis şoförü Metin Çetinkaya'ya (40) ait olduğu belirlendi. Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesindeki ailesine haber verildi.


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