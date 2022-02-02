İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak

CHP'li kadın milletvekillerinden Sedef Kabaş'a ziyaret: Tutuklu yargılanmaması gerekiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP'li kadın milletvekillerinden oluşan heyet, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.



Görüşme sonrasında konuşan Karaca, Kabaş'ı, partililer ve tüm kadınları temsilen ziyaret ettiklerini belirterek, Kabaş'ın tutuklu yargılanmaması gerektiğini söyledi.



Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tüm partililer ve kendilerine ulaşan kadınların selamlarını, Kabaş'a ilettiklerini kaydetti.









