Gündem İzmirde yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak
İZMİR

İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak

İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında yanmış haldeki valizin içinde erkek cesedi bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor.

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Haber Merkezi AA
İzmir haberleri: İzmirde yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak
Jandarma, valizdeki yanmış cesedin kimliğini araştırıyor.

Dün gece çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yanmış valiz içerisinde bulunan cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, vücudunun tamamen yandığı, yüzünün bir kısmının tanınır halde olduğu saptandı.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri devam eden ceset üzerinde kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılacağı belirtildi.

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Cesedin başka bir yerde valize konulduğu, araçla otoyol kenarına getirilerek yakıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, güvenlik kamerası ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını incelemeye aldı. İlk incelemede tespit edilen şüpheli bir aracın araştırıldığı ifade edildi.

Çevre yolu yakınında yangın ihbarına giden itfaiye ve jandarma ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından yanmış haldeki valizin içinde erkek cesedi bulmuştu.
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