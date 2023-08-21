Arşiv
Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başlamasıyla Açıköğretim Fakültesi programlarına kayıt yaptırmak ya da kayıt yenilemek isteyenler yüzde 90’ı aşan zamlı fiyatlarla karşılaştı.
Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla bin 180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla bin 570 liraya çıktı.
Önceki dönem bin 95 lira olan yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise yeni dönemde 2 bin 80 lira oldu.