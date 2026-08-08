Afyonkarahisar'da anız yangını nedeniyle görüş mesafesi düştü: Zincirleme kaza yaşandı
Afyonkarahisar'da anız yangınının görüş mesafesini düşürmesi sonucu 2'si TIR, toplam 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İtfaiyenin yangını söndürdüğü olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Afyonkarahisar'da anız yangını sırasında oluşan yoğun duman, zincirleme kazaya neden oldu. 2'si TIR, 13 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Kızılören ilçesi girişinde meydana geldi. Bölgede çıkan anız yangını nedeniyle oluşan yoğun duman kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Bu nedenle sürücülerinin kontrolünü kaybettiği 2'si TIR, toplam 13 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Anız yangını ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.