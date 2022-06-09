Gündem AK Parti Ankarada iptal edilen mazgal ihalelerini tartışmaya açtı CHPli belediye maliyetli diye karşı çıkmış
ANKARA

AK Parti Ankara'da iptal edilen mazgal ihalelerini tartışmaya açtı: CHP’li belediye maliyetli diye karşı çıkmış

AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti döneminde İvedik bölgesinde yağmur suyu ve atık su ihalesinin yapıldığını söyledi. Ünal, CHP’nin işbaşına gelmesiyle bunun maliyetli bulunarak iptal edildiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Ankarada iptal edilen mazgal ihalelerini tartışmaya açtı: CHP’li belediye maliyetli diye karşı çıkmış
Mansur Yavaş

Ankara’da önceki gün İvedik’te etkili olan sel sonrası AK Parti, iptal edilen mazgal ihalelerini tartışmaya açtı. AK Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti döneminde İvedik bölgesinde yağmur suyu ve atık su ihalesinin yapıldığını söyledi. Ünal, CHP’nin işbaşına gelmesiyle bunun maliyetli bulunarak iptal edildiğini söyledi.

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MANSUR YAVAŞ MALİYETLİ BULDU

Ünal şöyle konuştu: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin mazgalları temizlememesi ve bazı ihaleleri iptal etmesi sebebiyle birçok mahallede sel meydana geldi. Ev ve işyerlerini su bastı. Araçlar ve insanlar yollarda mahsur kaldı. Ben sel yaşandığı gün bölgede incelemelerde bulundum. Yağan yağmurdan kaynaklı yukarıdan su geliyor ve gelen su mazgallara doğru gidiyor. Biraz zaman geçince su mazgallardan basmıyor ve su ileri doğru birikiyor, ardından da sel yaşanıyor. İvedik bölgesindeki sıkıntıyı çözmek için AK Parti döneminde yağmur suyu ve atık su hattı döşenmesi için ihale yapılmıştı. İhale Mansur Yavaş döneminde maliyetli bulunarak rafa kaldırılmış maalesef.”

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