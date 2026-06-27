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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Terörsüz Türkiye'de yeni bir aşamadayız'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Terörsüz Türkiye'de yeni bir aşamadayız'

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:0227/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'da “AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” kapsamında açıklamalarda bulundu. Çelik "Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamada olduğumuzu ifade etmiştim. Geldiğimiz yeni aşamada pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye davet ediyoruz." dedi.

AK Parti
Sözcüsü
Ömer Çelik
,
Sakarya'
da “AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” kapsamında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

Bütün oturumlarda notlar tutulur. Arkadaşlarımızın eleştiriler, cevapları onlar değerlendirilir. Kamptan çıkan sonuç MYK'mızda, MKYK'mızda Cumhurbaşkanımız nezdinde değerlendirilir. Karşılıklı görüş belirtmekten hiçbir zaman vazgeçmiyoruz, bu çok önemli.


Bu çeyrek asırlık destanın bütün yönleriyle değerlendirilmesi için her seferinde en güçlü şekilde değerlendirilmiş oluyor. Dolu dolu geçen bir kamp gerçekleştiriyoruz. Çok geniş bir yelpazede bu kamp devam ediyor.


Terörsüz Türkiye süreci


Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamada olduğumuzu ifade etmiştim. Geldiğimiz yeni aşamada pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye davet ediyoruz. Bu son derece kıymetlidir. Bütün Türkiye'yi ilgilendiren meseledir.


"Kendi içlerinde halletsinler"


CHP kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Biz sayın Kılıçdaroğlu ile mücadele ettik. Daha sonrasında Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Bu durum, bu tablo CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Biz bu kutuplaşma üreten odaklarla sürekli mücadele ettik. Gerilimi artıranlarla sürekli mücadele ettik. Aşırılıklardan kaçınmış, ana yoldan ilerleyen bir şekilde bu meselelerle çalışmaya gayret edeceğiz.



#AK Parti
#Ömer Çelik
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