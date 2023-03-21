AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'AFAD' tepkisi: Devletin kurumsal hafızası yıllardır dijital ortamda

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD'ın ek binasında, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası sosyal medyada dezenformasyona başlayan bazı hesaplar, bazı evrakların zarar gördüğünü öne sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına ise AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun tweet'ini alıntılayan Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: