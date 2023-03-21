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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'AFAD' tepkisi: Devletin kurumsal hafızası yıllardır dijital ortamda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AFAD ek binasında kısa süreli çıkan yangın sonrası sosyal medya hesabından asılsız iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Dağ, "Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz." dedi.

21:18 . 21/03/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Hamza Dağ - Kemal Kılıçdaroğlu.

Hamza Dağ - Kemal Kılıçdaroğlu.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD'ın ek binasında, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası sosyal medyada dezenformasyona başlayan bazı hesaplar, bazı evrakların zarar gördüğünü öne sürdü.


Kılıçdaroğlu'ndan yalana destek

Asılsız iddialara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sahip çıktı.


Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu,
"Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen."
paylaşımında bulundu.

AK Parti'li Dağ tepki gösterdi: Devletin kurumsal hafızası yıllardır dijital ortamda

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına ise AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun tweet'ini alıntılayan Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


AFAD’ın ek hizmet binasında çıkan ufak çaplı yangın, hızlıca söndürülmüştür. Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz."


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Hamza Dağ
#AFAD
#Yangın
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