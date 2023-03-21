AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'AFAD' tepkisi: Devletin kurumsal hafızası yıllardır dijital ortamda

Hamza Dağ - Kemal Kılıçdaroğlu.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD'ın ek binasında, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonrası sosyal medyada dezenformasyona başlayan bazı hesaplar, bazı evrakların zarar gördüğünü öne sürdü.
Kılıçdaroğlu'ndan yalana destek
Asılsız iddialara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sahip çıktı.
AK Parti'li Dağ tepki gösterdi: Devletin kurumsal hafızası yıllardır dijital ortamda
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına ise AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun tweet'ini alıntılayan Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: