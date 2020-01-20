Aksaray bedava elektriğe yöneliyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, göreve geldikten sonra Aksaray’ın gelişmesi için dev projelere imza atmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi tarafından Kapalı Salı Semt Pazarı çatısına 1 Megavat gücünde elektrik üretecek olan Güneş Enerji Sisteminin (GES) yapımı büyük ölçüde tamamlandı. Tesisin 2020 yılının ilk çeyreğinde enerji üretimine başlayacağı bildirildi.

13 Bin metrekarelik alan üzerine kurulan Güneş Enerji Sistemi Projesi yerinde incelemek üzere Kapalı Salı Pazar alanına giden Belediye Başkanı Evren Dinçer, güneş enerjisi santralinde çalışmaların kısa süre içerinde tamamlanacağını bildirildi.

TESİS KENDİNİ AMORTİ EDECEK

Belediye Başkanı Evren Dinçer, yapımı devam eden GES projesi hakkında bilgiler verdi. Başkan Dinçer, santraller devreye geçtikten sonra elektrik üretiminin başlayacağını, tesisin 3,5 yılda kendini amorti edeceğini duyurdu.

Tüm dünyanın artık yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini ve bu kaynaklardan birinin de güneş enerjisi olduğunu aktaran Başkan Dinçer, Güneş enerjisinden elektrik elde etme ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşturma noktasında Aksaray’ın önemli bir potansiyeli elinde bulundurduğunu açıkladı.

SEMT PAZARI ELEKTRİK ÜRETECEK

Aksaray’da günlük ortalama güneşlenme süresinin temel alındığında tesisin kurulması için şehrimizin elverişli bir noktada bulunduğunu hatırlatan Başkan Dinçer, “Doğal enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi, çevreye hiçbir zararı olmadan elde edilebiliyor. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyordu.

Bu bağlamda 1 Megavat gücünde GES projesini şehrimizde başlattık. Kapalı semt pazarımızın çatısına güneş enerji panelleri kurulumu yapılıyor. Çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Yakın zaman içinde tesisimiz enerji üretmeye başlayacak. Belediyemize gelir kaynağını da sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.