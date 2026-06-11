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Aksaray’da 25 milyonluk kaçakçılığa jandarma darbesi

Aksaray’da 25 milyonluk kaçakçılığa jandarma darbesi

12:4211/06/2026, Perşembe
IHA
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Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlem başlatıldı.
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlem başlatıldı.

Aksaray’da kaçakçılara yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 25 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirirken, 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 6 şahsın kaçak ürün ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri isimlerini belirlediği 6 şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, 3 araç, 1 iş yeri ve 2 ev adresine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda E.K. (43), A.G. (39), S.İ. (29), S.Ç. (22), F.K. (43) ve H.F. (22) isimli 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri 25 milyon lira olan 856 adet kol saati, bin 242 adet parfüm, 290 adet güneş gözlüğü, 178 adet kol çantası, 250 adet muhtelif markalarda elektronik malzeme, 200 adet muhtelif markalarda hırdavat malzemesi olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlem başlatıldı.



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