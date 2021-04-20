Aksaray'da 59 yaşındaki kadını aşı olması için aile hekimi ikna etti

Aşı olmakta kararsız kalan Meryem Kılınç, doktorundan bilgi almak için aile sağlık merkezine gitti. Aynı zamanda Aile Hekimleri Derneği Başkanı olan Dr. Şenol Atakan, Meryem Kılınç’a aşının faydalarını anlattı.

Bunun üzerine Kılınç, ilk doz aşısını oldu. Kılınç, şunları söyledi:

''Benim aşı olmaya hiç niyetim yoktu. Bugün aşıya gelirken, yolda 3 kez durup düşündüm ve aile hekimime geldim. Girişte tekrar kararımı değiştirdim ve eve gidecektim. Bir yukarı çıkıp görüşeyim dedim. Burada beni doktorum ikna etti ve aşımın ilk dozunu yaptım. Gelirken çok korkmuştum. Benim 55 yaşındaki komşum da aşı olmuştu. Ben de aşımı oldum ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."

KORONAVİRÜS Aşı ikna timi

Dr. Şenol Atakan

"VATANDAŞLARIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Herkesi aşı olmaya davet eden ve hastanelerde ise 24 saat aşı yapıldığını hatırlatan Dr. Şenol Atakan, ''Bu hastanelerdeki aşılar da ziyan olmasın. Bizde aşı olduğu müddetçe aşılama yapıyoruz. Vatandaşlarımız bizden ve hastaneden aşı sırası alıp yaptırabilir. Biz bu dönemde çok fedakârca çalışıyoruz. Aşıları dahi kendimiz günlük il aşı deposundan alıyoruz. Biz aşılama başlamadan tedbir alınsın, dedik ama günlük aşı alıp geldiğimiz oldu. Vaka sayıları kurallara uymamakla alakalı artıyor ve hala maalesef ölümler yaşanıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Sağlık çalışanları 1 yıldır fedakârca çalışıyor' 'diye konuştu.



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"Sağlık merkezlerinde bulaş artıyor"

Vatandaşlardan daha duyarlı olunmasını isteyen Dr. Atakan, şunları söyledi: