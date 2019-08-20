Gündem Aksarayda sağanak ve dolu bahçelere zarar verdi
AKSARAY

Aksaray'da sağanak ve dolu yağışı

Aksaray'da sağanak ve dolu bahçelere zarar verdi

Şiddetli yağış hakkında açıklama yapan Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav "Yaklaşık 45 dakika yağan sağanak ve dolu çiftçilerimizin ürünlerine ciddi zararlar verdi. 10 bin dekar ayçiçeği, mısır, bağ ve bahçelerde zarar var. Çiftçilerimize destek çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
45 dk süren sağanak ve dolu yağışı bahçelerde ciddi hasar oluşturdu.
45 dk süren sağanak ve dolu yağışı bahçelerde ciddi hasar oluşturdu.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, kentte etkili olan sağanak ve dolunun ardından tarım arazilerinde incelemede bulundu, köylülerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Saklav, bugün kent merkezinde, Çimeli beldesi, Yeşilova, Yenitepe, Baymış, Topakkaya köylerinde dolunun etkili olduğunu söyledi.

'Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz'

Haber alır almaz yetkililerle bölgeye geldiklerini belirten Saklav, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizle incelemelerde bulunduk. Yaklaşık 45 dakika yağan sağanak ve dolu çiftçilerimizin ürünlerine ciddi zararlar verdi. 10 bin dekar ayçiçeği, mısır, bağ ve bahçelerde zarar var. Ön tespitlerimizi yaptık. Ekiplerimiz zarar tespit çalışmalarını yarın yapacak. Bu çalışmaların ardından inşallah, çiftçilerimize destek çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Bakanlığımız, valiliğimiz ve müdürlüğümüz olarak çiftçilerimizin yanındayız. Elimizden geleni yapacağız."

Öte yandan Aksaray-Ankara kara yolunda dolu nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

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