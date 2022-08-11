Gündem Alanyada tefecilik yapan bir kişi tutuklandı
ANTALYA

Alanya’da tefecilik yapan bir kişi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde vatandaşlara faizle para verdiği, ödeyemeyen kişilerin mülklerini icra yoluyla almaya çalıştığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Alanya’da tefecilik yapan bir kişi tutuklandı
Antalya'da tefeciye operasyon.

Alanya ilçesinde vatandaşlara faizle para veren E.Ö.’nün, yüksek faizleri ödeyemeyen vatandaşları tehdit ettiği öğrenildi.

Konu üzerine inceleme başlatan Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri, E.Ö.’nün tehdit yoluyla vatandaşların mülklerini icra yoluyla ellerinden almaya çalıştıklarını belirledi. KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda E.Ö., gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir adet tabanca, üç adet şarjör, 153 adet fişek ve 25 farklı kişiye ait senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı
OYNAT 00:15
Adana'da 21 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı
Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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