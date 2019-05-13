Anafartalar’a altyapı müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarı programı Anafartalar Mahallesi’nde kuruldu. Anafartalar Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen iftara, AK Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı. İftara gelen vatandaşları tek tek selamlayan Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, vatandaşların ramazanını tebrik etti. Hemşehrileriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Zolan, “Allah’ım bu güzelliklerimizi arttırarak sürdürsün. Ramazan ayımızın bereketi ve güzelliğiyle inşallah yürüyüşümüzü daim eylesin. Allah’ım yapmış olduğumuz ibadetleri, duaları, hayır ve hasenatı kabul ve makbul eylesin inşallah. “ diye konuştu.

‘ALTYAPI BAŞTAN AŞAĞIYA DEĞİŞECEK’

Yeni bir döneme başladıklarını, Anafartalar bölgesinde ve tüm Denizli’de hizmetlerin artırılarak devam edeceğini belirten Başkan Osman Zolan, Anafartalılara altyapı müjdesi verdi. Başkan Zolan şunları kaydetti: “Bu bölgemizin en büyük sorunu altyapı, altyapı ile ilgili ihale işlemlerimiz yapıldı. Şu anda inceleme safhasında devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda bu bölgemizde altyapı baştan aşağıya kanalizasyon, içme suyu hatları değişecek. Yağmur suyu hatları döşenecek. “

ZOLAN’DAN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Altyapının tamamlanmasının akabinde Pamukkale Belediyesi ile eşgüdümlü üstyapı çalışmalarının da gerçekleştirileceğini vurgulayan Başkan Osman Zolan sözlerini şöyle sürdürdü; “Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ile birlikte o güzel üst yapıyı, yollarımızı baştan aşağı inşa edeceğiz. Bu bölgemiz bu dönem en üst seviyede, en ileri noktaya getirmeye inşallah Allah’ım bizlere nasip etsin. Birlik beraberlik içerisinde, kol kola aşamayacağımız engel yoktur, başaramayacağımız iş yoktur. Yarınımız bugünden daha güzel olsun” dedi. Konuşmaların ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Osman Zolan, birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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