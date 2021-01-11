Ankara'daki deprem Kırıkkale’de de hissedildi: Baktım sallanıyor dışarı çıktım

AFAD verilene göre, saat 22.53’de merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 13 kilometre altında yaşanan deprem, Kırıkkale’de de hissedildi.

İlk belirlemelere göre, Sanayi Mahallesinde tek katlı bir ahşap evin duvarlarında büyük çatlaklar oluştu.

Deprem sonrası vatandaşlar panikle kendini dışarı attı.

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Ahşaptan yapılan tavanı ise zarar gördü. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittiği evde polis ile birlikte incelemelerde bulundu.

"BAKTM SALLANIYOR DIŞARI ÇIKTIM"

Deprem anında hemen dışarı çıktıklarını ifade eden 72 yaşındaki Mehmet Yıldız, "Ağacın çatırdamasını duydum. Baktım sallanıyor dışarı çıktım. Hanımla beraber yaşıyorum. Hanım mutfaktaydı. ’Hemen dışarı çık’ dedim. Dışarı çıktık" diye konuştu. Deprem sırasında sokağa çıkan vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

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72 yaşındaki Mehmet Yıldız,

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kalecik merkezli 4.5 şiddetinde meydana gelen deprem ilimizde de yoğun bir şekilde hissedilmiş, bütün ilçelerimiz ve köylerimizle irtibata geçilmiş olup şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadesi kullanıldı.

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Ankara’da saat 22.53’te merkez üssü Kalecik olan depremde müstakil bir ev hasar gördü.

MÜSTAKİL EVDE ÇATLAKLAR MEYDANA GELDİ

Deprem sonrası Ankara Sincan 1901 Caddede bulunan Erkan Akçay’a ait bir müstakil evde de çatlaklar meydana geldi.

Evde oturdukları anda avizenin ve eşyalarının sallandığını söyleyen Akçay, evin duvarlarında derin çatlaklar oluştuğunu belirtti. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı eve giremediklerini belirten Akçay, evlerinin önüne yaktıkları ateşle ısındıklarını belirtti.

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