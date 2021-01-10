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Son depremler: Ankara'da deprem oldu

Ankara'da deprem oldu: Çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Ankara'da deprem olduğunu açıkladı. AFAD verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.81 km olarak kaydedildi. Ankara Valisi Şahin ve AFAD depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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AFAD, saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.81 km olarak kaydedildi.

Ankara Valisi Şahin'den deprem açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğe intikal eden can veya mal kaybı bulunmadığını bildirdi.

Ankara'daki korkutan depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı
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Ankara'daki korkutan depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. Öte yandan depremin hissedildiği Çankırı'da da kısa süreli panik yaşandı. Çankırı Valisi Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.


Şahin, Twitter hesabından, Kalecik ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." paylaşımında bulundu

"Ekiplerimiz teyakkuz halindeler"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara merkezli 4,5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AFAD'ın Twitter hesabından, "Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı.


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