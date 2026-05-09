Ankara'da aile faciası: Kavga ettiği kardeşini öldürdü

21:099/05/2026, Cumartesi
DHA
Ankara'da ağabey kavga ettiği kardeşini öldürdü.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cihan Almaz (45), kavga ettiği öne sürülen ağabeyi S.A. (55) tarafından darp edilerek öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Çubuk ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşlı anne ve babasıyla birlikte yaşayan Cihan Almaz, iddiaya göre Almanya’dan ziyarete gelen ağabeyi S.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında ağabeyi tarafından darp edildiği öne sürülen Cihan Almaz, ağır şekilde yaralandı. Şüpheli ağabeyin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cihan Almaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cihan Almaz hayatını kaybetti.

Almaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Cinayet şüphelisi ağabey S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



