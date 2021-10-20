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Ankara'da şiddetli patlama: Yangın kontrol altına alındı can kaybı yok

Ankara Eskişehir Yolu merkez istikameti Maden teknik Arama Genel Müdürlüğü bahçesinde çok şiddetli bir patlama oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanına patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonları sevk edilmiş olup ekiplerimiz seyir halindedir" denildi. MTA tarafından yapılan açıklamada ise, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, yangının kontrol altına alındığı ve can kaybının olmadığı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Ankarada şiddetli patlama: Yangın kontrol altına alındı can kaybı yok
Ankara'daki patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yerleşkesi yakınında, saat 09.50'de patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara Valiliğinden ilk açıklama

Ekipler alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Eskişehir yolunun kenarındaki patlama nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlandı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğalgaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Ankara'da şiddetli patlama: Doğal gaz hattında olduğu değerlendiriliyor
OYNAT 00:58
Ankara'da şiddetli patlama: Doğal gaz hattında olduğu değerlendiriliyor
Ankara Eskişehir Yolu merkez istikameti Maden teknik Arama Genel Müdürlüğü bahçesinde çok şiddetli bir patlama oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin ediliyor.


Belediye: Kontrol altına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında ise "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğalgaz kazanında patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine saat 09.57'de itfaiyemizin Merkez, Bilkent ve Çayyolu İstasyon ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yangın doğalgaz kesintisi de sağlanarak saat 10.35'te söndürülmüştür." denildi.

Ankara MTA yerleşkesinde şiddetli patlama: Vatandaşın yaşadığı panik anbean kaydedildi
OYNAT 00:55
Ankara MTA yerleşkesinde şiddetli patlama: Vatandaşın yaşadığı panik anbean kaydedildi
Ankara'da Maden Tetkik Arama (MTA) yerleşkesinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda vatandaşların yaşadığı panik dikkat çekti.


Doğal gaz kaynaklı patlama

Öte yandan MTA Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi: "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır, müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır."

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