Ankara'da şiddetli patlama: Yangın kontrol altına alındı can kaybı yok

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yerleşkesi yakınında, saat 09.50'de patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara Valiliğinden ilk açıklama

Ekipler alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Eskişehir yolunun kenarındaki patlama nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlandı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğalgaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

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Belediye: Kontrol altına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında ise "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğalgaz kazanında patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine saat 09.57'de itfaiyemizin Merkez, Bilkent ve Çayyolu İstasyon ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yangın doğalgaz kesintisi de sağlanarak saat 10.35'te söndürülmüştür." denildi.

Doğal gaz kaynaklı patlama

Öte yandan MTA Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi: "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır, müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır."