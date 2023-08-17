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Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Dolunay Kaya atandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen müdür ve amirlerin şark tayinleri ile İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi’nin açıklanmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde il içi atamalar da yapıldı. Bazı şubelerde ve ilçe emniyet müdürlüklerinde değişim olurken, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Dolunay Kaya atandı.

18:37 . 17/08/2023 Perşembe
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Dolunay Kaya

Dolunay Kaya

Tarihe Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yargı darbesi olarak geçen 17-25 Aralık süreci sonrası FETÖ ile mücadelenin ilk dönemlerinde İstanbul İl Emniyet müdürü olan Selami Altınok’un Özel Kalem Müdürlüğünü yapan ve son tayinlerde İstanbul’a atanan 3. sınıf emniyet müdürü Dolunay Kaya Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Şehit çocuğu olan ve 17-25 Aralık darbe girişiminde Kadıköy İskele Polis Merkezi amiri olan Dolunay Kaya, Selami Altınok İstanbul il emniyet müdürü olarak atanınca Altınok’un özel kalem müdürlüğünü yaptı. Selami Altınok’un İçişleri Bakanlığı, İçişleri Müsteşarlığı ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Emniyet Genel Müdürü olarak atandığı dönemlerde de özel kalem müdürlüğünü Dolunay Kaya yaptı. 17-25 Aralık ve 15 temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra emniyet teşkilatından FETÖ’cü polislerin tasfiyesinde önemli rol oynayan Dolunay Kaya 2018 - 2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Koruma İstanbul Şube Müdürü olarak görev yaptı.


#Ataşehir
#İlçe Emniyet Müdürlüğü
#Dolunay Kaya
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