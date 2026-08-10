Avusturya Başbakanı Ankara'da

Sen misin Tunç Soyer’i şikayet eden! Deniz Zeyrek İzBB Başkanı Cemil Tugay’ı tefe koydu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İzBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 kişi gözaltına alınmış, aralarında CHP'li eski İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer'in de olduğu 99 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Yaşananların ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Deniz Zeyrek kendi YouTube kanalından konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Tunç Soyer'in tutuklanmasının asıl sebebinin Cemil Tugay olduğunu söyleyen Zeyrek, mevcut İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın, Lütfü Savaş gibi olacağını ve belediye başkanlığını bağımsız olarak bitireceğini ifade ederek adeta Tugay'ı tefe koydu. Zeyrek konuyla ilgili, ""İzmir’deki operasyon, bence Cemil Tugay’ın eseri! İddia ediyorum, Cemil Tugay yakında Lütfü Savaş gibi biri olacak." sözlerini sarf etti.