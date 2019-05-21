Ayrılmamak için vurmuş

Eşinin 14 kurşunla öldürdüğü kadın, ayrı yaşadığı kocası ile 19 Mayıs’ta çocukları istediği için bir araya gelmiş. Diyarbakır’da, çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartıştığı avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı’yı (43) araçtan indirdikten sonra tabancayla 14 el ateş ederek öldüren doktor Mesut Issı’nın (45) polisteki sorgusu sürüyor. Müzeyyen Boylu Issı’nın, ayrı yaşadığı Mesut Issı’nın kendisini rahatsız etmesi üzerine boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

Müzeyyen Boylu Issı ve Mesut Issı

ÇOCUKLAR İSTEDİ

Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat Müzeyyen Boylu Issı’nın, 1.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Mesut Issı’dan ayrı yaşamaya başladığı, sürekli rahatsız edilmesi üzerine boşanma davası açtığı ve koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Müzeyyen Boylu Issı’nın, kendi yanında kalan 2 çocuğunun, 19 Mayıs etkinliklerine babalarıyla katılmak istemeleri üzerine boşanma aşamasındaki eşi ile sadece o gün için bir araya geldiği belirlendi.

BOŞANMAM KURŞUNU

Emniyetteki işlemleri süren katil eş verdiği ifadede, boşanma aşamasındaki eşi ile ayrılmak istemediği için tartıştıklarını söyledi. Mesut Issı, sorgusunun tamamlanmasının ardından Adliye’ye sevk edilecek. Öldürülen talihsiz kadının ise kayıtlı olduğu Diyarbakır Barosu ve çeşitli STK’lar bünyesinde kadına yönelik şiddetin sonlandırılması ve hak ihlalleriyle ilgili çalışmalarda aktif rol aldığı belirlendi.