Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ayrılmamak için vurmuş
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
3. SAYFA

Ayrılmamak için vurmuş

Doktor eşinin 14 kurşunla öldürdüğü talihsiz kadının, ayrı yaşadığı kocası ile çocuklarının isteği üzerine 19 Mayıs etkinlikleri için bir araya geldiği ortaya çıktı. Avukat eşini gözünü kırpmadan öldüren katil koca, eşi ile boşanmak istemediği için tartıştıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eşini arabadan indiren Mesut Issı, tabancasını çekip Müzeyyen Boylu Issı’ya 14 el ateş etmiş, yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Eşini arabadan indiren Mesut Issı, tabancasını çekip Müzeyyen Boylu Issı’ya 14 el ateş etmiş, yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Eşinin 14 kurşunla öldürdüğü kadın, ayrı yaşadığı kocası ile 19 Mayıs’ta çocukları istediği için bir araya gelmiş. Diyarbakır’da, çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartıştığı avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı’yı (43) araçtan indirdikten sonra tabancayla 14 el ateş ederek öldüren doktor Mesut Issı’nın (45) polisteki sorgusu sürüyor. Müzeyyen Boylu Issı’nın, ayrı yaşadığı Mesut Issı’nın kendisini rahatsız etmesi üzerine boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

Müzeyyen Boylu Issı ve Mesut Issı

ÇOCUKLAR İSTEDİ

Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat Müzeyyen Boylu Issı’nın, 1.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Mesut Issı’dan ayrı yaşamaya başladığı, sürekli rahatsız edilmesi üzerine boşanma davası açtığı ve koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Müzeyyen Boylu Issı’nın, kendi yanında kalan 2 çocuğunun, 19 Mayıs etkinliklerine babalarıyla katılmak istemeleri üzerine boşanma aşamasındaki eşi ile sadece o gün için bir araya geldiği belirlendi.

BOŞANMAM KURŞUNU

Emniyetteki işlemleri süren katil eş verdiği ifadede, boşanma aşamasındaki eşi ile ayrılmak istemediği için tartıştıklarını söyledi. Mesut Issı, sorgusunun tamamlanmasının ardından Adliye’ye sevk edilecek. Öldürülen talihsiz kadının ise kayıtlı olduğu Diyarbakır Barosu ve çeşitli STK’lar bünyesinde kadına yönelik şiddetin sonlandırılması ve hak ihlalleriyle ilgili çalışmalarda aktif rol aldığı belirlendi.

Bu dereye önlem alın
GÜNDEM
Bu dereye önlem alın
Gazzede ateşkes yalanlandı

Gazze'de ateşkes yalanlandı

Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı iddia edilmişti.
Kendi evinde ağırladı

Kendi evinde ağırladı

Yıldırım, kendisini iftara davet eden Yılmaz'ı evinde konuk etti.
Tren kaçtı

Tren kaçtı

Erzurumspor, kümede kalma ümitlerini son haftaya bıraktı.
Bir üst sınıfa geçemez

Bir üst sınıfa geçemez

Selçuk, 'seçmeli matematik' dersine ilişkin açıklama yaptı.
Eyfel Kulesi boşaltıldı

Eyfel Kulesi boşaltıldı

Polis, yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Bugün açıklamayacak

Bugün açıklamayacak

'Yedek Üye' itirazını da reddeden YSK, gerekçeli kararını açıklamadı.
54 kişi gözaltında

54 kişi gözaltında

​Şanlıurfa'daki operasyonda Komiser Yardımcısı şehit olmuştu.
Yargıtay sorumlusuna hapis

Yargıtay sorumlusuna hapis

FETÖ'nün yüksek yargıdaki kritik ismi için karar açıklandı.
15 Temmuz'da<br>sorumluluk aldım

15 Temmuz'da
sorumluluk aldım

İsmi, darbecilerin listesinde 'MİT Müsteşarı' olarak geçiyordu.
Polisi görünce<br>tetiği çekti

Polisi görünce
tetiği çekti

​Cezaevi firarisi, bekçiyi rehin alıp mağazada uyudu.
İlk transferini yaptı

İlk transferini yaptı

Şampiyon G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da.
Ölüme davetiye

Ölüme davetiye

Makas atan trafik magandaları ölüme davetiye çıkarıyor.
Alevlerin ardından<br>cinayet çıktı

Alevlerin ardından
cinayet çıktı

​Yangında öldüğü sanılan kadın cinayete kurban gitmiş.
Hem öldürdü<br>hem şikayet etti

Hem öldürdü
hem şikayet etti

​ABD'den geldi, Konya'da iş yeri basıp cinayet işledi.
En acı veda

En acı veda

Minik Nurcan'ın cenazesi Kars'ta defnedildi.
Rahatlatan açıklama

Rahatlatan açıklama

Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması geldi.
Polisten film<br>gibi operasyon

Polisten film
gibi operasyon

​Polis durdurmak için camdan içeri atladı, zanlılar içinde polis olan araçla kaçtı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.