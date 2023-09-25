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Ayvacık açıklarında yakalandılar: Lastik botta ölüm yolculuğu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince iki ayrı operasyonda hareket halindeki durdurulan lastik botlar içinde Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

09:33 . 25/09/2023 Pazartesi
IHA
Ayvacık açıklarında 78 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 78 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince iki ayrı operasyonda hareket halindeki durdurulan lastik botlar içinde Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ‘TCSG-8’ ve ‘KB-111’ Sahil Güvenlik botları hareket halindeki durdurdukları lastik botlar içinde Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



#Çanakkale
#göçmen
#operasyon
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