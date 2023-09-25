Ezine açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının Ezine ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı ‘MORAD-7’ tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.