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Ezine açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı.

09:28 . 25/09/2023 Pazartesi
IHA
Ezine açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı.

Ezine açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının Ezine ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı ‘MORAD-7’ tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Geri gönderme merkezine teslim edildiler

Bölgeye giden ‘TCSG-23’ Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


#Çanakkale
#Göçmen
#Ezine
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