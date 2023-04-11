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Azınlıklar unutulmadı: 28. dönem TBMM milletvekili seçiminde Dr. Sıvacıoğlu AK Parti’den aday oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 14 Mayıs'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde İstanbul'da yine iddialı isimleri listelerine taşıdı. 28. dönem TBMM milletvekili seçimi listelerinde 'Tüm Türkiye'yi kapsayıcı' bir anlayış ile belirleyen AK Parti, İstanbul 2. Bölge'de önemli bir adayı listelerine ekledi. 9. Sıra Milletvekili Adayı ünlü ortopedik cerrah Sevan Sıvacıoğlu oldu. Dr. Sevan Sıvacıoğlu, mesleki alandaki başarılarını Meclis'e de taşımak istiyor.

11:29 . 11/04/2023 Salı
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Dr. Sevan Sıvacıoğlu.

Dr. Sevan Sıvacıoğlu.

Ermeni Cemaatinin tanınmış kişilerinden olan Dr. Sevan Sıvacıoğlu, partinin 2021 yılında yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosunda yer almıştı. AK Parti'de Ermeni Cemaati'ni 16 Ekim 2020 tarihindeki vefatına kadar İstanbul Milletvekili Markar Esayan temsil ediyordu. Esayan'ın ölümüyle oluşan temsil boşluğu Dr. Sevan Sıvacıoğlu'nun seçilmesiyle giderilmişti. Dr. Sıvacıoğlu'nun ilk seçimde milletvekili adayı olabileceği de konuşulmuştu. Türkiye'deki Ermeni Cemaatinin önde gelen isimlerinden Dr. Sevan Sıvacıoğlu'nun Milletvekili seçilmesiyle birlikte Türkiye'deki Ermeni Cemaati Meclis'te önemli bir temsil gücü de kazanmış olacak.

Tıp alanında çok sayıda uluslararası makalesi var


Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sevan Sıvacıoğlu İstanbul’un Kurtuluş Semtinde doğdu. Ailesi Malatya'nın Arapgir ilçesindendir. Babası kapalıçarşıda el sanatkarı olan Dr. Sıvacıoğlu; ilk, orta ve lise eğitimini tamaladıktan sonra çocukluk hayali olan hekimlik mesleği için çıktığı yolda İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazandı. Fakülte sonrası ilgi duyduğu 'Ortopedist' olma hayalini gene aynı fakültede kazandığı sınav sonrasında gerçekleştirdi. (1999-2004) Amerika'nın New York şehrinde mesleki deneyimini artırmak amacıyla Colombia Üniversitesi'nde çalışmalar yürüttü. 2003 yılında Genç Milli Futbol Takımı doktorluğunu yaptıktan sonra, 2004’te Yeşilköy’deki International Hospital’de, 2005’te Merzifon Askeri Hava Hastanesi’nde, 2005-2018 yılları arasında Yedikule Surp Pırgiç  Ermeni  Hastanesi’nde çalıştı. 2018’den bu yana Maslak’taki Acıbadem Hastanesi’ndeki özel muayenehanesinde hizmet veriyor. Tıp alanında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve bir kitabı bulunan Dr. Sıvacıoğlu, Mart 2021’de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilmişti. MKYK üyesi olarak Azınlık Vakıf seçimlerinde devlet kurumları ile koordinasyonu sağladı. Ayrıca Dr Sevan Sıvacıoğlu, şimdiki Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahag Maşalyan’ın seçildiği 2019 yılındaki patrik seçiminde görev alan 12 kişinin içinde yer almıştı. Mesleki alanda birçok başarılara imza atan Dr. Sıvacıoğlu, artroplasti, artroskopi, spor yaralanmaları, diz cerrahisi, travma ve omurga cerrahisi üzerinde uzmanlığı bulunmaktadır.

İleri düzeyde İngilizce bilen Dr. Sıvacıoğlu, evli ve 2 kız çocuğu sahibidir.

AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı
AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti’de milletvekili listeleri belli oldu. Buna göre 16 kabine üyesi AK Parti listelerinde birinci sırada aday gösterildi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1.sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. Sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1.sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, AK Parti'den aday oldu.


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#Sevan Sıvacıoğlu
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