Babaanne ve dedenin öldüğü yangın soruşturmasında torun ve eşi gözaltında

21:1611/03/2026, Çarşamba
DHA
Nazire ve Asım Kasap çifti
Muğla'da müstakil bir evde çıkan yangın sonucu Nazire ve Asım Kasap çifti hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında yangının Kasap çiftinin torunu Busenaz K. ile eşi Kürşat K. tarafından çıkarıldığı belirlendi. Şüpheliler, yurt dışına çıkmak üzere JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Nazire Kasap (76) ve eşi Asım Kasap’ın (87) hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çiftin torunu Busenaz K. (25) ve eşi Kürşat K, İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı.

Yangın geçen 5 Mart’ta saat 01.00 sıralarında Turgut Mahallesi'nde Kasap çiftine ait müstakil evde çıktı. Alevleri gören komşularının, ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, içerde mahsur kalan Kasap çiftini kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri Nazire Kasap'ın cesediyle karşılaştı. Ağır yaralı olduğu belirlenen eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasap yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kasap çifti yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.


Çiftin torunu havalimanında gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili başlatılan soruşturmada, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yangının, Kasap çiftinin torunu Busenaz K. ile eşi Kürşat K. tarafından çıkarıldığı belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler, İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak üzereyken JASAT ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.




#Yangın
#Torun
#Gözaltı
