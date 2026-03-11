Zeytinburnu’nda plastik malzemelerin bulunduğu iş yerinde yangın

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Demirciler Sitesi’nde plastik yapı malzemelerinin bulunduğu 2 katlı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini tamamen sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 2 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi'nde, içinde plastik yapı malzemelerinin bulunduğu 2 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin tamamını sardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İş yerindeki yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
Yangında iş yeri ile içinde bulunan malzemelerde hasar oluştu.