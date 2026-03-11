Yeni Şafak
Avcılar'da park halindeki minibüs alev alev yandı

Avcılar’da park halindeki minibüs alev alev yandı

11/03/2026, Çarşamba
G: 10/03/2026, Salı
DHA
Minibüste çıkan yangın cep telefonuyla kaydedildi
Minibüste çıkan yangın cep telefonuyla kaydedildi

İstanbul’un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi’nde, park halindeki bir yolcu minibüsünün motor bölümünde çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı. İftar saatinde meydana gelen olayda alevler kısa sürede aracı sararken, yangın anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Avcılar’da park halindeki yolcu minibüsünün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Minibüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 M 5292 plakalı yolcu minibüsünün şoförü, aracını park ettikten sonra iftarını yapmak için evine gitti. Kısa süre sonra minibüsün motor bölümünde başlayan yangın büyüyerek aracın büyük bölümünü sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangının tüm aracı sarmasını önleyerek söndürdü. Yangın sonrası araçta büyük çapta hasar oluştu. Yangını gören Sinan Koçu,
“Restoranda iftar için beklerken önce duman ardından alevler yükseldi. Tüple müdahale edildi ama yeterli olmadı. İtfaiye gelip söndürdü"
dedi.


