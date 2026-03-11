Avcılar’da park halindeki minibüs alev alev yandı

Yangın, akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 M 5292 plakalı yolcu minibüsünün şoförü, aracını park ettikten sonra iftarını yapmak için evine gitti. Kısa süre sonra minibüsün motor bölümünde başlayan yangın büyüyerek aracın büyük bölümünü sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangının tüm aracı sarmasını önleyerek söndürdü. Yangın sonrası araçta büyük çapta hasar oluştu. Yangını gören Sinan Koçu,

“Restoranda iftar için beklerken önce duman ardından alevler yükseldi. Tüple müdahale edildi ama yeterli olmadı. İtfaiye gelip söndürdü"