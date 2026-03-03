Bu yangın büyümeden söndürülmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran ile ABD-İsrail savaşının sonlandırılması için temasların artırıldığını söyledi. AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları konusunda mesajlar verdi. Türkiye sınırlarının dört bir yanında ve Gazze’de yaşanan çatışmaları hatırlatan Erdoğan, sözü İran’a saldırılara getirdi. Savaşın İsrail’in tahrikleriyle başladığını vurgulayan Erdoğan, ‘Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz” diyerek Ali Hamaney başta olmak üzere ölen tüm İranlılar için taziye diledi. Erdoğan özetle şunları kaydetti:

TEMASLAR YOĞUNLAŞACAK

Sıcak çatışmanın başlaması üzerine hemen harekete geçtik. ABD Başkanı Trump, Katar Emiri Şeyh Tamim, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal, BAE Başkanı Muhammed bin Zayed, S.Arabistan Veliaht Prensi Selman, AB Komisyon Başkanı von der Leyen, Almanya Şansölyesi Merz, NATO Genel Sekreteri Rutte gibi birçok liderle kapsamlı görüşmelerimiz oldu. Savaşı durdurmak için neler yapabileceğimizi ele aldık. Ateşkes tesis edilene, bölgemizde tekrar sükunet hakim olana kadar her düzeyde temaslarımızı yoğunlaştıracağız.

ÖNCELİĞİMİZ ATEŞKES

Tarihimizin hiçbir döneminde komşularımızın evindeki yangınlara bigâne kalmadık. İlkeli, insan hayatını merkeze alan barışçıl bir politika izledik. Biz sulhün tarafındayız. Kan akmasın, bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz. İran'ı hedef alan gayri hukuki saldırılarla bütün ilgili tutumumuz da bu yöndedir. İran bizim komşumuzdur, İran halkı da kardeşimizdir. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır. Bakın çok açık söylüyorum, şayet gerekli müdahalede bulunulmazsa çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi neticeleri olacaktır. Böyle bir sürecin ortaya çıkartacağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri ise kimse taşıyamaz. Bunun için yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor.

TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

Elbette bu hassas süreçte ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri de alıyoruz. Yani 86 milyonun kılına zarar gelmemesi adına devletimize düşen görev neyse yerine getiriyoruz. Milletimiz bize güvenmeye, devletine güvenmeye devam etsin.İttifak ve iktidar olarak ne yapılmaya çalışıldığını biliyoruz. Kapalı kapılar ardında yazılan senaryoları biliyoruz. Kurulan tuzakları, yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm bunlarla birlikte ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı da gayet iyi biliyoruz.

BU BADİREDEN DE ÇIKACAĞIZ

Bölgemizdeki diğer tüm krizlerde olduğu gibi inşallah bu fırtınalı sulardan da ülkemizi sahil-i selamete çıkartacağız. Güçlü dış politikasıyla, güçlü ekonomisiyle, güçlü savunma sanayisiyle, güçlü askeri kapasitesiyle, hepsinden önemlisi güçlenmiş iç cephesiyle Türkiye inşallah her türlü badirenin üstesinden alnının akıyla gelecektir. Hiç kimse endişe etmesin, Allah'ın izniyle istikbal Türkiye'nindir. İstikbal 86 milyon ferdiyle aziz milletimizindir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz

Barış odaklı temaslar artmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı. Bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.







