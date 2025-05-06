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Bağcılar'da toprak kayması: Yana doğru eğilen bina boşaltıldı

Bağcılar'da toprak kayması: Yana doğru eğilen bina boşaltıldı

23:456/05/2025, Salı
G: 7/05/2025, Çarşamba
DHA
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Yana doğru eğilen bina boşaltılarak mühürlendi.
Yana doğru eğilen bina boşaltılarak mühürlendi.

İstanbul Bağcılar'da bir arsadaki temel kazısında toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle arsanın yanında beş katlı bina ile diğer tarafında bitişik olan binanın arasında çatlak oluştu. Arsaya doğru eğilen bina tedbiren boşaltılarak mühürlendi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde boş bir arsanın yanındaki temel kazısında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle arsanın yanındaki 5 katlı bina ile diğer tarafında bitişik olan binanın arasında çatlak oluştu. Arsaya doğru eğilen bina tedbiren boşaltılarak, detaylı incelenmek üzere mühürlendi.


Olay saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1868 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki boş arsada yapılan temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonrasında arsanın yanındaki 5 katlı bina yerinden oynayarak, arsa yönüne doğru eğildi. Binanın diğer tarafında bitişik olduğu bina ile arasında çatlak oluştu. İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri, 5 ailenin yaşadığı binanın tedbiren boşaltılarak mühürlenmesine karar verdi. Ayrıca arsada temel atmak için kazılan çukur da kapatıldı. Boşaltılan binada yaşayan 5 aile, yakınlarının yanına yerleştirildi. Binada daha sonra detaylı incelemelerin yapılacağı öğrenildi.



#Bağcılar
#İstanbul
#Toprak Kayması
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