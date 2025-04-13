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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi

16:2413/04/2025, dimanche
AA
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi yapıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.




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