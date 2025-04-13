Terör devleti İşgalci İsrail, Gazze’de soykırıma devam ediyor. Sivil halkı hedef alan saldırılar nedeniyle 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünyanın farklı yerlerinde katil İsrail’in soykırımına karşı eylemler devam ediyor. Bugün İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde İstanbul'da büyük bir yürüyüş düzenlenecek. Peki Gazze’ye destek yürüyüşü ne zaman, nerede saat kaçta? Beyazıt'a nasıl gidilir?
İşgalci İsrail saldırılarına devam ediyor. Kadın, çocuk ve siviller öldürülüyor. Gazze’de altyapı çöktü, hastaneler, okullar ve yaşam alanları yok edildi. Uluslararası güçlerse İsrail soykırımına karşı sessiz...
Gazze destek yürüyüşü saat kaçta nerde?
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in saldırılarını protesto ve Gazze'ye destek eylemlerini yeniden başlatacaklarını, bu amaçla 13 Nisan Pazar günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.
Yıldırım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmamak, Gazze'de yaşanan son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak ve sorumluluk çağrısı yapmak amacıyla İHH'nin Fatih'teki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Gazze halkının tehcir edilmek istendiğini ve Refah kentinin bombalandığını belirten Yıldırım, Mısır'ın sınır bölgesinde kamplar kurulmak istendiğini anlattı.
Yıldırım, "Adı 'insani kamp' ama çok kötü şartlar oluşturacaklar ve yine bombalayarak 1 milyon 950 bin - 2 milyon insanı bu kamplara getirecekler. Bu arada çocukları bir o tarafa, bir bu tarafa götürecekler. Sonra bu insani kamplarda insanlara gerekli yiyeceği, ilacı vermeyecekler. Gazze'nin tümünü bu kampa sıkıştırıp bunların adeta gönüllü göç etmesini sağlayacaklar ama bu plan tutmaz" diye konuştu.
Beyazıt’a nasıl gidilir?
Toplu Taşıma ile Ulaşım
Tramvay ile Beyazıt'a nasıl gidilir?
Kabataş - Bağcılar tramvay hattı (T1) ile Beyazıt - Kapalıçarşı durağında inerek meydanın tam ortasına ulaşabilirsiniz.
Otobüs ile Beyazıt'a nasıl gidilir?
İstanbul'un birçok bölgesinden geçen otobüs hatlarıyla Beyazıt Meydanı veya Laleli durağında inerek yürüyerek ulaşabilirsiniz.
Eminönü ve Aksaray yönünden geçen otobüsler de bu noktaya ulaşım sağlamaktadır.
Metro ile Beyazıt'a nasıl gidilir?
M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı ile Vezneciler durağında inip kısa bir yürüyüş yaparak meydana ulaşabilirsiniz.
Marmaray ile Beyazıt'a nasıl gidilir?
Marmaray ile Sirkeci ya da Yenikapı istasyonlarında inerek tramvay hattına aktarma yapabilir ve Beyazıt durağında inebilirsiniz.