Gazze destek yürüyüşü saat kaçta nerde?

Yıldırım, "Adı 'insani kamp' ama çok kötü şartlar oluşturacaklar ve yine bombalayarak 1 milyon 950 bin - 2 milyon insanı bu kamplara getirecekler. Bu arada çocukları bir o tarafa, bir bu tarafa götürecekler. Sonra bu insani kamplarda insanlara gerekli yiyeceği, ilacı vermeyecekler. Gazze'nin tümünü bu kampa sıkıştırıp bunların adeta gönüllü göç etmesini sağlayacaklar ama bu plan tutmaz" diye konuştu.