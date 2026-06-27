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Bahçeli'den Kadir İnanır mesajı: Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edindi

Bahçeli'den Kadir İnanır mesajı: Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edindi

11:3927/06/2026, Cumartesi
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Kadir İnanır - Devlet Bahçeli
Kadir İnanır - Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, İnanır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

"Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum"

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli,
"Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum."
ifadesini kullandı.



#Devlet Bahçeli
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