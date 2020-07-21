Bakan Çavuşoğlu: Sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkına göz dikmeyen ama kendi hakkını söke söke alan bir ülke olmaya devam edeceğiz

Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.