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Gündem Bakan Çavuşoğlu Sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar

Bakan Çavuşoğlu: Sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler, sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Niamey'de, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile görüşmesinin ardından muhatabıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile görüştü.

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmede başta Libya olmak üzere bölgesel konuların da gündeme geldiğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

  • "Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür. Başından beri bunu söylüyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler, sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar. Libya'da tek çözüm yolunun, siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler. Başka çıkar yolu yok. Başka bir yolla da herhangi bir amaca ulaşamayacaklarını bilsinler."

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