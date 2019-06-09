Bakan Selçuk'dan şehit öğretmen Aybüke paylaşımı: Sen hep 22 yaşındasın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Mağusa Limanı' yüreğimizin derinliklerinde öyle bir yerde ki artık her tınısında sen varsın. Sen hep 22 yaşında, hep kalbimizdesin. Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin aziz hatırasında, ebediyete irtihal eden tüm başkahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

“Mağusa Limanı” yüreğimizin derinliklerinde öyle bir yerdeki artık her tınısında sen varsın...



Sen hep 22 yaşında, hep kalbimizdesin...



Şehit #AybükeYalçın Öğretmenimizin aziz hatırasında, ebediyete irtihal eden tüm Başkahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/fRMRWhicZU — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 9 Haziran 2019

Selçuk'un, Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ı arayarak tekrar başsağlığı dileğinde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Twitter'da "#AybükeYalçın" etiketiyle yapılan paylaşımlar "Trend Topic (TT)" oldu.