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EĞİTİM

Bakan Selçuk'dan şehit öğretmen Aybüke paylaşımı: Sen hep 22 yaşındasın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın şehadetinin ikinci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda "Mağusa Limanı' yüreğimizin derinliklerinde öyle bir yerde ki artık her tınısında sen varsın. Sen hep 22 yaşında, hep kalbimizdesin" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Mağusa Limanı' yüreğimizin derinliklerinde öyle bir yerde ki artık her tınısında sen varsın. Sen hep 22 yaşında, hep kalbimizdesin. Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin aziz hatırasında, ebediyete irtihal eden tüm başkahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Selçuk'un, Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ı arayarak tekrar başsağlığı dileğinde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Twitter'da "#AybükeYalçın" etiketiyle yapılan paylaşımlar "Trend Topic (TT)" oldu.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın söylediği türkü yürekleri dağladı
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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın söylediği türkü yürekleri dağladı
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, bir yıl önce Batman Kozluk'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu henüz 22 yaşındayken şehit edildi. Ondan geriye sınıfta öğrencilerine söylediği bu güzel türkü kaldı.

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