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Bakan Şimşek'ten HDP açıklaması: Gerekli çalışma yapılıyor

AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, HDP'ye yönelik hazine yardımı konusunda ilgili birimlerin çalışma yaptıklarını söyledi.

12:13 . 21/06/2023 Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin hazine yardımının blokesi talebini reddetmesinin ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrilmişti. AYM, Bakanlığın bu yardımı geri isteyebileceğini belirtmişti.

"Gerekli çalışma yapılıyor"

Bu konu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soruldu.

Şimşek,
"İlgili birimlerimiz gerekli çalışmayı yapıyor"
dedi.


#HDP
#Mehmet Şimşek
#AYM
#Hazine yardımı
27 dakika önce
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