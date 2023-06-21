Bakan Şimşek'ten HDP açıklaması: Gerekli çalışma yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin hazine yardımının blokesi talebini reddetmesinin ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrilmişti. AYM, Bakanlığın bu yardımı geri isteyebileceğini belirtmişti.
"Gerekli çalışma yapılıyor"
"Gerekli çalışma yapılıyor"
Bu konu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soruldu.
Şimşek,
"İlgili birimlerimiz gerekli çalışmayı yapıyor"
dedi.
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27 dakika önce