Bakan Soylu: 2 PKK’lı teröristten biri canlı diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.

Bakan Soylu: İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.

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