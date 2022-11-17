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POLİTİKA

Bakan Soylu: 2 PKK’lı teröristten biri canlı diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi

Bakan Soylu: İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: 2 PKK’lı teröristten biri canlı diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.
Son dakika

Bakan Soylu: İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.

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