Bakan Soylu: 2 PKK’lı teröristten biri canlı diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.

Bakan Soylu: İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.
Ayrıntılar geliyor...
İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi👏👏👏
Allah, Kahraman @Jandarma'mızı korusun... pic.twitter.com/kqCkNcs1OG
İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi👏👏👏