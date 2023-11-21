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Bakanlık duyurdu: Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası kapsamında, öğretmenlere özel indirimlerin uygulanacağı duyuruldu.

18:49 - 21/11/2023 Salı
AA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında alanlarında başarılı çalışmalara imza atmış öğretmenleri başkentte ağırlayacağını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında alanlarında başarılı çalışmalara imza atmış öğretmenleri başkentte ağırlayacağını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlere 24-30 Kasım Öğretmenler Günü haftasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ana hat trenlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

İndirimden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenler ile araştırma merkezleri dahil yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları ve yabancı ülkelerde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenler de faydalanabilecek.

İndirim uygulamasından faydalanabilmeleri için öğretmenlerin kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak.


PTT yüzde 20 indirim uygulayacak


Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 20-25 Kasım'da öğretmenlerin yurt içi varışlı APS, kurye ve posta kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim uygulayacak.

Öğretmenler, 24 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Van ve Kayseri devlet tiyatroları müdürlükleri yerleşik sahnelerinden 4 ücretsiz bilet alabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ise Öğretmenler Günü ve haftası dolayısıyla 23-26 Kasım'da "yayinsatis.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden yüzde 40 indirimli kitap kampanyası düzenleyecek.

Bu kapsamda 150 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanacak.


#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#öğretmen
#24 Kasım
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