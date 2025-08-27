Yeni Şafak
Balıkesir'de yine sallandı: 4.2 büyüklüğünde deprem

11:0427/08/2025, Çarşamba
DHA
Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 10.29'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 9.07 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.


#Balıkesir
#Sındırgı
#Deprem
#AFAD
