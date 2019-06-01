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DENİZLİ

Barınağın minik hayvan severleri

Denizli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları barınağını ziyaret eden miniklere küçük yaşta hayvan sevgisi aşılanıyor. Hayvanların beslenmesi ve bakımının da öğretildiği miniklere kentin simgesi Denizli Horozu da anlatılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Küçük yaşta çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla yapılan etkinliklerde miniklere sokak hayvanlarını koruma bilincinin kazandırılması hedefleniyor.
Küçük yaşta çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla yapılan etkinliklerde miniklere sokak hayvanlarını koruma bilincinin kazandırılması hedefleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce hayata geçirdiği Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı açıldığı ilk günden bu yana başta çocuklar olmak üzere yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Özellikle okullardan ziyaret için yoğun talep alan tesiste, çocuklara hayvanların beslenmesi, bakımı, onlara nasıl davranılacağı veteriner hekimler tarafından anlatılıyor. Küçük yaşta çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla yapılan etkinliklerde miniklere sokak hayvanlarını koruma bilincinin kazandırılması hedefleniyor. Çocukların tesiste bakımı yapılan hayvanları sevmesi ve şefkat göstermesi renkli görüntülerin yaşanmasına neden oluyor.

KÜÇÜK YAŞTA HAYVAN SEVGİSİ AŞILANIYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı aynı zamanda kentin simgesi olan Denizli Horozu’na da ev sahipliği yapıyor. Tesisi ziyaret eden çocuklara şehrin doğal mirası olan Denizli Horozlarının her yönüyle tanıtımı yapılıyor.

Merkezin sokak hayvanlarına sahip çıkmanın yanında gelecek nesillere hayvan sevgisi aşılama anlamında da önemli olduğuna dikkati çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Çocuklarımız tesisimizde misafir ettiğimiz can dostlarımızı sevip onlarla zaman geçirme imkanı buluyor. Gelecek nesillerimizin hayvan sevgisiyle yetişmeleri için bu etkinlikleri çok önemsiyoruz” diye konuştu.

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