Başkan Yıldırım'dan Öğretmenler Günü'nde yeni okul müjdeleri: Bin öğrencinin yeni eğitim yuvası açılışa hazırlanıyor

Ümraniyeli öğrencilerin yakın zamanda kavuşacağı Atakent Ortaokulu’nun şantiye gezisinde konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Öncelikle okullara ihtiyacımız var. Çift tedrisatlı okullarımızı teke indirmemiz lazım. Onun içinde 25’e yakın okula ihtiyaç vardı. Ben 2019’da göreve geldiğimde 6 tanesinin 5’ini tamamladık ve eğitime devam ediyor. Bu da inşallah altıncı okulumuz. Burası da 1 ya da 2 aya kadar tamamlanmış olacak. 4 tane de yine hayır sahipleri tarafından yapılan, valiliğimiz, milli eğitim kanalıyla da protokollerimiz yapılmış oldu. Onlara da inşallah önümüzdeki günlerde başlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığımız, Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Ümraniye’deki okullarımızın üzerinde duruyoruz. 2 tane okulu ihale ettiler. Biri başladı, diğerinin de görüşmeleri devam ediyor. 10 tane belediye kanalımızla, 10 tane de milli eğitim kanalımızla yapıldığı zaman 20 okulumuz Ümraniye’de iki yıl içerisinde inşallah tamamlanmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye’de 22 yıldır, bilhassa da Anadolu da 20 derslikli okullar yapıldı. Biz de tüm bu çalışmalara ilaveten belediyeler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Atakent Ortaokulumuzda bizim altıncı okulumuz. 4 tanesini de hayırsever tarafından yapıyoruz. Yine 10 okulu belediyemiz, 10 okulumuzu da milli eğitim kaynaklarıyla yapacağız. Öğrencilerimizin aldığı değerler eğitimiyle gelecekte dünyayla yarışabilecek gençler yetiştirmemiz lazım. Belediye olarak bunun gayreti içerisinde olacağız. Çünkü dinamik bir gençliğimiz var. Türkiye’nin önünün açılması için gerek Milli Eğitim Bakanlığımız, gerekse belediye başkanlarımız elinden geleni yapıyor. Tüm emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum” dedi.