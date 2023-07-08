Başkan Yılmaz: “Silivri sporun ve sporcunun merkezi oluyor

Programın son konuşmasını yapan ve Silivri’deki spor yatırımları hakkında bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Sporun yaygınlaşması ve altyapıdan oyuncuların yetişmesi için kendini spora adamış Nedim Kök hocamızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyor, kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Allah ondan razı olsun. Spora ve sporcuya destek veren bir yönetim anlayışıyla spor tesislerinin yapımına hızla devam ediyoruz. Altyapı ve tesisleşme olmazsa olmazımızdır. ‘Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim’ diyen Gazi’nin veciz sözünü kendimize düstur edinerek; ilçemizde yaşayan çocuklarımıza, gençlerimize ve sporcularımıza yönelik yatırımları hızla sürdürme çabasındayız. ‘Marka Kent Silivri’ hedefiyle çıktığımız hizmet yolculuğumuza ilk günkü aşkla, heyecanla ve kararlılıkla devam ediyoruz. Özellikle de ilçemizi bütüncül bir hizmet anlayışıyla kucaklayıp Selimpaşa’dan Gümüşyaka’ya, Büyükçavuşlu’dan Danamandıra’ya, kısacası Silivri’nin 35 mahallesine eşit anlamda hizmetlerimizi götürmeye çalışıyoruz. 8. sınıfı bitiren kıymetli çocuklarımızın bir yabancı dil konuşabilmesine, bir müzik aleti çalabilmesine, bir de lisanslı sporcu olabilmesine imkân tanıyacak yatırımları, tesisleri sizlerle buluşturacağımızı söylemiştik. Ücretsiz dil okullarımız devam ediyor. Ücretsiz müzik okulumuz, Güzel Sanatlar Akademimiz devam ediyor. Lisanslı sporcuların yetişmesine altyapı sunacak, vesile olacak tesislerin de açılışlarını bir bir tamamlıyoruz. İstanbul’da kapalı yüzme havuzu olmayan tek ilçe Silivri idi. Çok kısa bir sürede yarı olimpik kapalı havuzumuzu tamamladık. Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri adını verdiğimiz komplekste bugün şampiyon yüzücüler yetişiyor. İstanbul’da olduğu gibi Silivri’mizde de bir tesisleşme noktasında bir eksiklik vardı. Biz de Değirmenköy’ümüze profesyonel maçların dahi oynanacağı 1.000 kişilik bir stadyumu hediye ettik. Yine Fenerköy’e kapalı tribünleri olan, soyunma odaları olan, amatör maçların ve alt liglerin oynanacağı Müjdat Gürsu Tesislerimizi kazandırdık. Yeni Mahalle’de Silivrispor’umuza yeni bir tesisimizi kazandırdık. Bugüne kadar 54 tane park ve 30 tane basketbol sahasını Silivri’mize kazandırdık. Çocuklarımızı sporla buluşturmak adına uzaktaki köylerimiz de dahil olmak üzere 11 tane tesisimizi soyunma odalarıyla, halı sahalarıyla, basketbol sahalarıyla tamamladık. Büyükkılıçlı, Sayalar, Beyciler, Kurfallı, Selimpaşa, Gümüşyaka, Çanta, Alipaşa, Kavaklı, Büyükçavuşlu ve Çeltik’te bu tesisleri bitirdik. Halihazırda Çayırdere mahallemizde ve Mimar Sinan mahallemizde yapımı devam eden spor tesisimiz var. Ortaköy’de amatör maçların ve profesyonel maçların oynanacağı kalitede bir stadı tepeden tırnağa yenileyerek inşa ediyoruz. Yeni Mahalle Cumhuriyet Parkı içerisine bir spor adası kazandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Silivri Belediyesinin ortaklaşa bir çalışması olan bu projenin içerisinde 9.000 metrekare kapalı bir tesis yer alacak. Tesisin içerisinde 3 tane kapalı basketbol sahası, halterden okçuluğa ve güreşe kadar bireysel sporların yapılacağı tesisler, amatör maçların oynanacağı 60x90 ölçülerinde 700 kişilik tribünlü bir stadyum, 4 tane halı saha, 2 basketbol sahası, 2 tenis kortu yer alacak. Çocuklarımızı yaz aylarında tabletten ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak adına Silivri Belediyesi olarak yaz spor okullarımızı açtık. Bu yıl 6 ila 15 yaş arasında 3.000 çocuğumuza; yüzme, futbol, satranç, tenis, voleybol, basketbol, cimnastik, okçuluk, masa tenisi ve tekvando dalında 10 branşta tamamen ücretsiz kurslar veriyoruz. Futbol Akademisini kurduk. Akademimiz, Özgür hocamızın koordinasyonunda meyvelerini vermeye başladı. Yüzme Akademimiz İstanbul’da il birincilikleri yaşadı. Her yıl çocuklarımızı ve gençlerimizi yarı yıl tatillerinde buz pateniyle, sporla tanıştırmayı da kendimize amaç edindik. Spor kulüplerimizin ulaşım, konaklama, iaşe gibi tüm masraflarını, ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek olmaya devam ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ve spor hayatlarına katkı sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılındaki projelerimizle Silivri’yi bölgemizde sporun ve sporcunun merkezi haline getirmek için yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Gümüşyaka Spor Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.