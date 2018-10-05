Batman'da 'teröre lanet' yürüyüşü

Batman'da, "Terörü Telin, Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı kınandı.

Düşünce ve İnanç Platformu öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen, "Terörü Telin, Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı lanetlendi.

Batman Park Alışveriş Merkezinin önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Proje örgütüne lanet olsun", "Vatanımızı ve kardeşliğimizi bölemeyeceksiniz", "Türk, Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Askere ve polise uzanan eller kırılsın" sloganları atarak Atatürk Parkı'na yürüdü.

Vatandaşlar, yürüyüş boyunca 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

İnanç ve Düşünce Platformu Sözcüsü Mehmet Ergin, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, barıştan yana olmadığını çözüm sürecini baltalayarak ortaya koyan taşeron örgüt PKK'nın bölge ve ülkenin istikrarını bozmaya devam ettiğini söyledi.

AA

"Terörün kanlı eli kırılacak"

Çukur siyasetiyle itibar kaybeden terör örgütü PKK'nın güvenlik kuvvetlerine yönelik saldırılarının sürdüğünü, dün gerçekleştirdiği saldırı sonucu 8 askeri şehit ettiğini anımsatan Ergin, din, insan, vatan, hukuk ve hiçbir değer tanımayan terörün kanlı elinin kırılacağını, korku salmaya çalışanların en kısa zamanda cezasını bulacağını vurguladı.

Ergin, Ülkenin insanlıktan nasiplenmemiş terör örgütlerince dize getirilemeyecek kadar büyük, milletin hainlerin oyununa gelmeyecek kadar feraset ve dirayet sahibi olduğunu anlattı.

REKLAM

Yüzlerce masumun canına kıyan terör örgütleri ve onları kullanan güçlerin, ne yaparsa yapsın amacına ulaşamayacağını ifade eden Ergin, örgütün bölgeye yapılan yatırımları baltalamaya devam ettiğini aktardı.

"Hain senaryonun farkındayız"

Ergin, şu değerlendirmede bulundu:

"Küresel şeytanlar ve yerli iş birlikçileri bilmelidir ki, her terör eyleminden sonra bu ülkenin fedakar ve feraset sahibi vatandaşları daha çok kenetlenecek, birlik ve beraberliğini biraz daha pekiştirecektir. Türkiye mazlumlara el uzatarak, zalimlere isyan ederek yeni bir adil dünya düzeni için çaba sarf etmektedir. Dünyanın görmediği, görmezden geldiği Suriye'de ve diğer mazlum ülkelerde insanlığın onurunu kurtarmaya çalışırken, bütün maddi ve manevi imkanlarını ortaya koyarken, Türkiye'ye ders vermeye çalışan küresel sömürü odakları içerideki taşeron uzantıları vasıtasıyla birlik ve beraberliğimizi zaafa uğratmak istemektedir. Bizler Türk'ü, Kürt'ü ile 81 milyon vatansever olarak bu hain senaryonun farkındayız. Türkiye'nin istikrarına yönelik hesaplar aslında İslam alemini köleleştirmeye yöneliktir. 15 Temmuz darbesini mahkum eden halkımız, her türlü terör ve fitne girişimlerini de başarısız kılmaya muktedirdir."

Her türlü yaptırıma, darbeye ve terör olaylarına halkın birlik ve beraberliği ile en güzel cevap verileceğini vurgulayan Ergin, "Zafer inananların olacaktır.Bizler bu topraklarda doğup büyüdük. Ruhumuz ve bedenimiz bu toprakların suyu, havası ve kültürüyle olgunlaşmıştır. İslam'ın mayasıyla yoğrulmuş olan bu millet, Allah'ın izniyle binlerce yıl bu topraklarda kardeşçe yaşadığı gibi bundan sonra da yaşayacaktır. Bizleri birbirimize düşürmeye çalışanlar şunu bilsinler ki, acıyla yoğrulmuş bu vatanın insanlarının birliğini ve kardeşliğini bu tür saldırılar bozamayacaktır. Her saldırı bizleri birbirimize daha fazla kenetleyecektir." diye konuştu.

AA

Ergin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortaya koyacakları milli duruşun, teröre verilecek en anlamlı ve en etkili karşılık olacağını belirten Ergin, kanlı terör saldırılarının ülkenin birlik, beraberlik ve huzurunu bozmaya yönelik olduğunu aktardı.

Yürüyüş, terör saldırında şehit düşen askerlere dua edilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Murat Gümüştekin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

REKLAM

Batman'ın Sason ilçesinde de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıyı gerçekleştirilen yürüyüşle kınadı.

Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

DÜNYA Bahreyn'den Türkiye'ye destek mesajı