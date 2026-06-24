Belirsiz alacak davası tarih oluyor

Uygulamada yıllardır tartışmalara neden olan “belirsiz alacak davası” sistemi kaldırılıyor. Mevcut sistemde hangi alacaklar için belirsiz alacak davası açılabileceği konusunda yaşanan hukuki tartışmalar nedeniyle davalar uzuyor. Bazı vatandaşlar hak kaybı yaşayabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu dava türü tamamen kaldırılıyor. Bunun yerine kısmi dava açanlara, tahkikatın sonuna kadar alacağın kalan kısmını talep etme imkânı tanınırken, artırılan bölüm için de zaman aşımı dava tarihinden itibaren kesilmiş sayılacak. Özellikle işçilik alacakları, tazminat ve alacak davalarında belirsiz alacak davasının uygulanmasından kaynaklanan çok sayıda uyuşmazlık ve hak kaybı yaşanıyor.

Pakette trafik kazaları ve iş kazalarından kaynaklanan tazminat davalarını ilgilendiren önemli bir değişiklik de bulunuyor. Buna göre destekten yoksun kalma ve iş gücü kaybı tazminatlarında, gelecekte elde edilmesi varsayılan gelirler için faiz artık olay tarihinden değil karar tarihinden itibaren işletilecek. Böylece tazminat hesaplama sisteminde yeni bir dönem başlayacak. Yargılamaların hızlandırılması amacıyla uzaktan duruşma uygulamasının kapsamı da genişletiliyor. Ön inceleme duruşmaları dahil bazı işlemler ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Böylece taraflar ve avukatlar için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.