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Beyoğlu'nda tünelde ters yöne giren jip motosiklete çarptı

Beyoğlu'nda tünelde ters yöne giren jip motosiklete çarptı

15:2323/05/2025, Cuma
DHA
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Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Beyoğlu'ndaki Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'ne ters yönden giren jip, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki alt geçit çalışmaları sebebiyle yanlış yöne dönen Burak Ak idaresindeki jip, ters yönden tünele girdi. Hatalı olduğunu fark etmesi üzerine sürücüsünün tünelden çıkmak için manevra yaptığı jip, tünelde seyreden Emrullah Çalboğa idaresindeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde trafik bir süre tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jip sürücüsü Burak Ak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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