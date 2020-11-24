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Gündem Bitlis merkezli 3 il ve KKTCde düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
BİTLİS

Bitlis merkezli 3 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bitlis merkezli 3 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, Bitlis merkezli Ankara ve Manisa ile KKTC'de, FETÖ şüphelilerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

  • "Operasyonda, muhasebeci F.S, aktif görevde olan yüzbaşı O.K, memur-şef O.D, gelir uzmanı Ö.D, açıkta bulunan komiser yardımcısı H.B, ev hanımı F.A. isimli şüpheliler, FETÖ üyesi olmak suçundan gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir."

Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla sürdürüldüğü de vurgulandı.

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