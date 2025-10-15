Yeni Şafak
Böcek’in kuzenine gözaltı

04:0015/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Muhittin Böcek, Emin B.
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleştiriliyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 6 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Böcek'in kuzeni Emin B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Ç., oğlu Serkan Ç., belediye özel kalem çalışanı Melek K., mimar Özlem Yıldız K., şehir plancısı mali müşavir Mehmet Ali C. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş adreslerinde arama yapıldı. 5 Temmuz’da gözaltına alından Böcek, aynı gün tutuklanmıştı.



#yolsuzluk
#Muhittin Böcek
#Antalya Büyükşehir Belediyesi
