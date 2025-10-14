Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Brüksel tepkisi: “Kendi halkından bulamadıkları karşılığı hep yaban ellerden arıyorlar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi' için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, gazetecilerin CHP'nin yolsuzluk soruşturmalarını gerekçe göstererek AP ülkelerine çağrıda bulunmasına ve Brüksel'de miting düzenlemesi ilişkin soruyu da yanıtladı.









'CHP BİZİ ŞAŞIRTMIYOR, ALIŞTIĞIMIZ ŞEYLER'





Bir gazetecinin CHP'nin yolsuzluk soruşturmalarını gerekçe göstererek AP ülkelerine çağrıda bulunması ve Brüksel'de miting düzenlemesi hakkındaki sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlar CHP bizi şaşırtmıyor. Bunlar CHP için alıştığımız şeyler. Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı" ifadeleriyle tepki gösterirken sözlerine şöyle devam etti:





'AVRUPALI TÜRKLERDEN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLERDİK'





"CHP'nin ne yaptığını ve neyi planladığını, CHP'yi yöneten kadrolar dahi anlamakta zorlanıyor. Belediyeleri düşürdükleri durum ortada. Belediyeleri çapsızlıklarıyla ne hale getirdikleri ortada. Trabzon'da söyledim, yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar. Böyle rezillik olur mu? Biz aslında Sayın Özel'den, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik. Biliyorsunuz 2 ay önce milletvekilleri çıktı gurbetçilerimize, affedersiniz “zırzop” dedi. CHP yönetiminden bu konuda bir açıklama, bir düzeltme gelmedi."





'CUMHURBAŞKANINI YUHALATARAK ÇOK BÜYÜK SKANDALA İMZA ATTI'





Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca; "Madem Brüksel'e gittin, en azından bunun için bir özür dile. Sayın Özel bu erdemi göstermediği gibi; yoldaşlarına Türkiye Cumhurbaşkanını yuhalatarak çok daha büyük bir skandala imza attı." Gerçekten çok yazık. Onlar Brüksel'de laf üretirken biz Anadolu'da eser üretiyoruz. İşte o sıra ben Rize'deydim, öbür tarafta Trabzon'da açılışlar gerçekleştiriyordum. Bu hafta sonu 4 gün oraları dolaştık. Rize’mizin derelerini dolaştım, bütün o mekanları gözden geçirdik ve bakan arkadaşlarımla, oraların tadını aldık. Ülkemizi sürekli dolaşarak inşallah halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz." sözleriyle CHP'ye sert tepki gösterdi.





'YARGIMIZ GEREĞİNİ YAPAR'





Bir gazetecinin ise "Bazı belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasıyla yetki tartışmaları fazlasıyla gündemde. Milletin paralarının heba edilmesini önlemek amacıyla bir düzenleme yapılacağı hazırlığı konuşuluyor. Hangi aşamada, bu konuda ne söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zaten bizim yasalarımızda bu tür yolsuzluklar, çalma, çırpma durumlarıyla ilgili gerekli düzenlemeler var. Bu noktada yargı tarafından verilmiş herhangi bir yakalama kararı vesaire olduğu anda, zaten yargımız gereğini yapar. Bu yerel yönetimler kanununda da var. Bütün bunlar zaten gayrimeşrudur. Bunlarla ilgili olarak da kanunların emri her an yerine gelir ve biz de bunların üzerine kesinlikle gideriz. Çünkü Belediyeler doğrudan millete hizmet etmenin ilk adımıdır. Bu makamlar millete hizmet için vardır; rant, yolsuzluk, israf için değil." dedi.







