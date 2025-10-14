Rüşvete aracılıktan 12 yıl istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Epözdemir’in, 2021 tarihide işlenen rüşvet olayıyla ilgili 14 Ağustos 2025’te tutuklandığı belirtildi. İddinamede, Epözdemir’in “Makaron” soruşturmasında görevli eski Savcı Cengiz Çallı ile para ilişkisi yer aldı. Epözdemir, dosyasında yer alan “Tahliye için 150 bin dolara anlaşıldığı, rüşvet olduğu iddia edilen paranın o dönem savcı olan Çallı tarafından Epözdemir’e getirildiği, Epözdemir’in savcının odasında çeşitli dosyalardaki kimlikleri sorgulayabildiği, iki araçlık koruma kararının birinden yararlandığına” ilişkin sorulara yanıt verdi. Epözdemir, savcıya borç verdiğini, karşılığında bono aldığını, bunların hukuksuz delil olduğunu savundu. Epözdemir, “150 bin dolarlık rüşvetle tahliye" iddiası hakkında ise, “İddia edilen parayı 14 Haziran tarihinde almam gerekiyordu. Telefon kayıtlarıdaki tarihi bu uyuşmuyor” ifadelerini kullandı. Epözdemir hakkında, rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Şüphelinin diğer eylemleri ve irtibatlı olduğu şahıslar yönünden soruşturma evrakı ayrıldı.