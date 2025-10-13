CHP’li başkandan vatandaşa tehdit

Söz konusu iddiaların odağında bulunan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, bu sefer de vatandaşa karşı tutumuyla gündeme geldi. Belediyenin hafta sonu sabah saat 06.30’da ana yollarda başlattığı asfaltlama çalışmasından rahatsız olan Kilisli bir vatandaş, 5 Ekim tarihinde durumu bizzat Belediye Başkanı Bilecen’e iletmek istedi. Vatandaş, çalışmanın çok erken saatte başlaması nedeniyle evlerin tozlandığını, gürültüden uyunamadığını ve çalışmaların sarsıntı yaptığını belirterek tepki gösterdi. Kilis merkezdeki bir mahallede yaşanan olay başka biri tarafından kamerayla kayda alındı. Görüntülerde, şikayetin ardından Bilecan’ın korumaları vatandaşa müdahale ettiği, “Karşındaki kişi sıradan biri değil” deyip, darp ederek tehditkar bir tavır sergilediği görülüyor.

Videoyu çeken vatandaşın iddiasına göre, Bilecen ve ekibi, kendisini Suriyeli sandıkları için daha da sert davrandı. Vatandaş, “Ben ona sadece sabah 8.30’da çalışma yapın, bu mahalleler ne olacak? Her yer toz içinde, bu tozları sulasanız ne olur? dedim. Suriyeli zannedip küfretmeye başladılar. Başkan, ‘Hadi git buradan’ dedi. Korumalar da kötü laflar söyledi. Sonra başkan elimden tuttu, telefonumu almaya çalıştı” sözleriyle yaşananları anlattı. Görüntülerde, Bilecen’in doğrudan vatandaşa yönelerek telefonu zorla almaya çalıştığı, ardından “içeri girmesi” yönünde baskı yaptığı anlar dikkat çekiyor. Vatandaşın “Beni tehdit ediyorsun” demesi üzerine kaydın kesildiği görülüyor.