Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den CHP'li Özel'e: 3 kuruşluk dava açtık

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den CHP'li Özel'e: 3 kuruşluk dava açtık

13:2012/10/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir-CHP Genel Başkanı Özgür Özel
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir-CHP Genel Başkanı Özgür Özel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti İstanbul İl Başkanlığı hakkında ortaya attığı iftiralarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve 3 kuruşluk tazminat davası açtıklarını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Başkent Kulisi programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti İstanbul İl Başkanlığından birinin Bayrampaşa Belediye Başkanını arayıp "AK Parti'ye katılırsan operasyonu durdurabilirim" dediği iddiasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Özdemir,
"Hemen ben bu olay olur olmaz arkadaşlarıma sorma gereği dahi duymadım. Bizim anlayışımızda kimse böyle bir adım atmaz. Ben hemen yayınlara da bağlandım, "Eğer Özgür Özel bu dediğinin doğru olduğunu iddia ediyorsa hemen suç duyurusunda bulunsun" dedim. Bu konuyla alakalı bir gazeteci, Özgür Özel'e soru sorduğunda "Ya öyle bir şey yokmuş" demiş. Özgür Özel bu söylediği yalanla ilgili suç duyurusunda bulunamadı, biz suç duyurusunda bulunduk ve 3 kuruşluk tazminat davası açtık."
ifadelerini kullandı.





#AK Parti
#Abdullah Özdemir
#Özgür Özel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yapay zekanın bitireceği meslekler: Beş yıl içinde fiziksel emek yok olacak: İşte ayakta kalacak meslekler