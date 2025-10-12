AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den CHP'li Özel'e: 3 kuruşluk dava açtık

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir-CHP Genel Başkanı Özgür Özel
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti İstanbul İl Başkanlığı hakkında ortaya attığı iftiralarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve 3 kuruşluk tazminat davası açtıklarını belirtti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Başkent Kulisi programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti İstanbul İl Başkanlığından birinin Bayrampaşa Belediye Başkanını arayıp "AK Parti'ye katılırsan operasyonu durdurabilirim" dediği iddiasına yönelik açıklamalarda bulundu.
Özdemir,
"Hemen ben bu olay olur olmaz arkadaşlarıma sorma gereği dahi duymadım. Bizim anlayışımızda kimse böyle bir adım atmaz. Ben hemen yayınlara da bağlandım, "Eğer Özgür Özel bu dediğinin doğru olduğunu iddia ediyorsa hemen suç duyurusunda bulunsun" dedim. Bu konuyla alakalı bir gazeteci, Özgür Özel'e soru sorduğunda "Ya öyle bir şey yokmuş" demiş. Özgür Özel bu söylediği yalanla ilgili suç duyurusunda bulunamadı, biz suç duyurusunda bulunduk ve 3 kuruşluk tazminat davası açtık."
ifadelerini kullandı.
#AK Parti
#Abdullah Özdemir
#Özgür Özel