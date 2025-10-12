AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den CHP'li Özel'e: 3 kuruşluk dava açtık

"Hemen ben bu olay olur olmaz arkadaşlarıma sorma gereği dahi duymadım. Bizim anlayışımızda kimse böyle bir adım atmaz. Ben hemen yayınlara da bağlandım, "Eğer Özgür Özel bu dediğinin doğru olduğunu iddia ediyorsa hemen suç duyurusunda bulunsun" dedim. Bu konuyla alakalı bir gazeteci, Özgür Özel'e soru sorduğunda "Ya öyle bir şey yokmuş" demiş. Özgür Özel bu söylediği yalanla ilgili suç duyurusunda bulunamadı, biz suç duyurusunda bulunduk ve 3 kuruşluk tazminat davası açtık."